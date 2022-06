7 tipos de pisos lindos para sua casa!

Para o quarto, a indicação de decoração é sempre por opções que beneficiem o isolamento acústico no local. Afinal, o quarto deve ser sempre indicado como um local de refúgio e descanso, especialmente em bairros onde os ruídos são extensos. Para isto, uma ótima escolha são os pisos vinílicos, que oferecem uma ótima absorção do som, evitando que os ruídos ecoem e reverberem pelas paredes do quarto.

Na imagem, o belo projeto mostra a vantagem estética deste tipo de piso, ao combiná-lo com o grande painel de madeira colocado por trás da cama. A utilização do forro em madeira também merece destaque, ao oferecer boa composição com os demais elementos e pela altura rebaixada no teto, tornando o ambiente mais acolhedor.