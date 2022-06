Armários incríveis para a sua cozinha

Nesta cozinha de apelo industrial, os armários se estruturam como parte integrante do ambiente. As paredes com tijolos à vista e o piso em madeira encontram nos armários o complemento perfeito para um projeto que parece privilegiar a sensação de continuidade e movimento. Com um excelente aproveitamento do espaço, esta cozinha traz diversos elementos curiosos, como o quadro negro próximo à pia, no qual é possível anotar receitas e lembretes, e a estrutura em madeira na lateral esquerda, uma outra opção para se guardar as peças mais utilizadas.