Atraia animais benéficos ao seu jardim!

Ao imaginarmos um jardim, visualizamos um espaço tranquilo e florido com grande variedade de plantas, frutos, árvores e inclusive animais. É fato, que muitas plantas e hortaliças normalmente requerem cuidados específicos para brotarem, mas no caso das flores, um dos fatores mais importantes, é a polinização feita através dos animais. Esta é uma etapa fundamental no seu ciclo de vida, já que elas se reproduzem através da transferência de pólen.

Diferentes espécies de plantas floridas necessitam de condições externas, como o vento e assistência de agentes polinizadores, que no caso, podem ser aves e insetos. Por isso estas flores tendem a desenvolver diferentes maneiras de atrair estes agentes. Além de auxiliarem na proliferação da flora, os pássaros e insetos trazem vida, cor e movimento ao ambiente.

Um jardim equilibrado consiste na coexistência entre os seres que nele habitam e por este motivo deve-se valorizar as diferentes formas de vida neste sistema! Como então atrair animais benéficos ao seu jardim? Como manter o equilíbrio neste tipo de local? Para responder à estas perguntas e tirar algumas dúvidas, apresentaremos algumas dicas úteis que podem te ajudar a deixar o seu jardim com mais harmonia.