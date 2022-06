Como deixar a cozinha mais ergonômica

Geralmente deixadas em posições mais inferiores, as gavetas demandam atenção especial, já que são muito usadas no dia a dia da cozinha. A necessidade de curvar o corpo para que as gavetas possam ser manuseadas, embora pareça uma atividade rotineira, pode trazer lesões com à região lombar com o passar do tempo. Para que isto seja evitado, a indicação é a de que a altura com relação ao chão, seja de, no mínimo, 10 cm., para as horas de limpeza. Já a profundidade indicada é a de 60 a 75 cm., ideal para que os utensílios possam ser alcançados sem grandes dificuldades.

Na imagem, um projeto maravilhoso com detalhes em vermelho e peças em madeira, do arquiteto Flávio Berredo, do Rio de Janeiro (RJ).