Estilo: 10 papéis de parede inovadores

O charme de uma parede de tijolos à vista é inegável. Em alguns casos, porém, não é possível trabalhar com este material da maneira tradicional como se gostaria. Nestas horas, para deixar a sua sala do jeitinho que você quer, nada melhor do que um papel de parede que imite a textura do tijolo. Neste papel de parede da especializada londrina I Want Wallpaper, temos os tijolos na cor vermelha, mas esta pode ser escolhida de acordo com o desejo do cliente. Você acha que tijolos em tons cinza ficam melhor na sua sala? A escolha é sua.