Como ter uma casa MAIS aconchegante!

Para os nossos ancestrais mais longínquos, a coisa mais parecida com a casa eram as cavernas ou as árvores, onde eles se refugiavam principalmente para fugir do frio e das ameaças externas, como outros animais. A função desse espaço era basicamente segurança e proteção e, mesmo assim, havia preocupação em organizar o espaço para a convivência.

Com o passar do tempo e a fixação dos homens às terras, surgiram as casas propriamente ditas, de pedra, palha, estuque, argila. E, com elas, a busca pelo conforto e pelo aconchego. A casa passou a ser então lugar de afetividade, de bem-estar e, finalmente, até beleza e grandeza.

Seja grande ou pequena, a casa passou a ser um lugar onde o acolhimento era imprescindível para uma vida feliz. Isso ficou marcado em todos e, mesmo hoje, o sonho de (quase) todo mundo é ter uma casa aconchegante, onde se entra e tem vontade de ficar aninhado e protegido. Atualmente, são os pequenos detalhes que ajudam a conseguir essa ambiência, com por exemplo utilizar cores calorosas e acolhedoras nas paredes. Ou investir em um mobiliário em madeira, que é o material mais aconchegante que existe.

Outra medida é usar uma iluminação o mais próxima possível da luz natural, o que é mais confortável para os olhos e deixa o ambiente mais suave e agradável. Fugir do mobiliário massificado e optar por peças de antiquário também dão personalidade à casa, remetendo à história do objeto e imprimindo à decoração a sensação de continuidade entre passado e futuro.

O uso de diferentes materiais em um mesmo espaço também enriquece a atmosfera, assim como a utilização de obras artesanais e artísticas, que conferem originalidade e beleza.

Confira nossas dicas para uma casa mais aconchegante e tente colocá-las em prática. Você vai presenciar uma incrível transformação!