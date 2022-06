7 itens indispensáveis para decorar o quarto do bebê!

Não é preciso reforçar muito o quanto o berço é fundamental para o quartinho do bebê. No entanto, existem opções complementares que oferecem mais conforto e segurança ao seu bebê. É muito importante que você esteja atento ao tipo de colchão que será vendido em conjunto com o berço, verificando a densidade dele, que deverá ser D18 – ideal para crianças de até 3 anos. Outro complemento muito importante é a presença do mosquiteiro. Mesmo que você não more em um local com qualquer presença de insetos, o mosquiteiro será muito importante para a proteção da criança, já que, formas de proteção nunca são demais.

Neste projeto, o lindo quarto de bebê projetado pelo escritório Fau Home & Living, de Londrina (PR), contou com a presença de um maravilhoso berço com as cores dourado e branco, que traz todo o conforto, segurança e beleza para o quarto da criança, oferecendo um resultado perfeito para a decoração do ambiente.