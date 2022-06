Uma moderna casa pré-fabricada… Para se mudar agora mesmo!

A moradia é um direito constitucional, assegurado pela nossa lei suprema. Portanto, prover não apenas moradia, mas moradia de qualidade, respeitando a dignidade humana, é um dever do estado e um direito do cidadão. Mas investir em um modelo de produção em massa de modelos padronizados evidentemente é o jeito errado de enfrentar o problema da habitação no Brasil. A produção massiva de casas por si só não solucionará o nosso déficit e criará, como tem criado, novos problemas. Não existe uma única resposta para o problema da habitação, considerando a imensa diversidade e complexidade da realidade brasileira. A principal mudança, que traria resultados mais satisfatórios e sustentáveis, deveria ser cultural. Por exemplo, mesmo com uma enorme quantidade de áreas livres, para o plantio de madeira de reflorestamento, e mesmo com a enorme potencial informal, a capacidade das pessoas de construir suas casas, nós insistimos no modelo de liberar verbas volumosas para grandes construtoras executarem casinhas padronizadas e que simplesmente ignoram o direito à cidade das pessoas. Exemplos de políticas habitacionais bem sucedidas e bons projetos de casasa compactas e de baixo custo não faltam, como veremos a seguir.

Homify apresenta hoje um projeto residencial incrível, uma casa compacta, sustentável e de baixo custo, feita de madeira, que mostra a qualidade da variedade de soluções de moradias produzidas mundo à fora, onde a política habitacional leva em conta a diversidade das pessoas e suas necessidades distintas. O projeto tirou partido da bela paisagem circundante, uma vez que todos os ambientes abrem-se para as vistas espetaculares do entorno da residência. A casa, localizada na aldeia de Ried, próxima ao lago Constance, na Alemanha, mimetiza-se na paisagem natural, dialogando com a natureza exuberante que a circunda.

Hora de desvendar todos os ângulos desta casa de campo simplesmente magnífica. Confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa compacta, econômica e aconchegante, que produz sua própria energia. Isto não é demais? O projeto é de autoria do estúdio Schroetter Lenzi Arquitetos.