Pequenas mudanças na decoração, trazem grandes transformações

Pequenas mudanças realmente trazem grandes transformações. E para isto, você nem precisará fazer muito esforço. Escolha uma parede de um de seus ambientes para receber uma pintura diferente das demais paredes. Se possível, escolha uma cor que transpareça muita personalidade e fique ótima para combinar com outros elementos decorativos. Um ótimo local para isto, é a parede no fundo da sala, às costas do sofá ou poltrona, como podemos observar neste ótimo projeto do arquiteto Carlos Salles, do Rio de Janeiro. Com uma parede contrastando no ambiente, a decoração ganhou mais personalidade. A opção de instalar lâmpadas que direcionam a iluminação para os elementos decorativos no espaço, deixou o ambiente ainda mais elegante e acolhedor.