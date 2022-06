Como deixar a iluminação perfeita em corredores

O tempo passa e uma coisa é certa: uma hora ou outra você irá se deparar com o espaço cada vez menor em casa. Se você comprou ou alugou uma casa recentemente, possivelmente já percebeu os impactos que a expansão desenfreada de imóveis deixou em casas e apartamentos de médias e grandes cidades. Com o intuito de vender cada vez mais, verticalizar cada vez mais e, diminuir os espaços cada vez mais, é quase impossível que você não se depare com um cômodo com medidas bem específicas, como por exemplo, em formato de um corredor. Seja por um cômodo com medidas extensas e paredes muito próximas paralelamente, ou por longos corredores que integram os espaços da casa, o desafio na decoração de um corredor é sempre grande.

Para decorar um corredor, há quem prefira a adequação de pequenos móveis distribuídos no espaço, como pequenas mesas ou poltronas. Há ainda quem prefira aproveitar as paredes paralelas utilizando vasos e flores para incrementar a decoração, mas, hoje, especificamente, falaremos sobre uma forma muito útil e interessante de deixar todo o espaço do corredor, seja ele grande ou pequeno, é com a escolha correta de luminárias.

Escolher corretamente as luminárias que serão instaladas no corredor de sua casa, seja ele na cozinha, sala ou em ambientes integrados, é ter a possibilidade de aproveitar ao máximo os espaços disponíveis nas estreitas medidas do seu imóvel, afinal, é muito comum que espaços extensos acabem por deixar pontos menos iluminados que, com isso, acabam por ser desprezados para a decoração do lar – o que acaba por ser um problema, já que, morando em uma pequena casa, qualquer metro quadrado é muito importante.

Para ajudar você a seguir com estas inspirações e, assim, acertar em cheio nas possibilidades de dar a melhor iluminação possível ao espaço em corredor do seu lar, trouxemos algumas ótimas sugestões que poderão ser fundamentais na melhor ocupação e decoração possível destes espaços.

Por isso, venha conosco, aproveite as boas ideias para a decoração de espaços em corredores com o uso de luminárias e aproveite para iluminar também as suas inspirações. Aproveite!