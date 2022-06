Mudança sem erros

Se você irá se mudar para uma casa menor do que a mora hoje, é esperado que você não precise de todos os móveis ou utensílios que você possui. O modo mais correto de saber exatamente o que irá caber na nova morada é tirar as medidas de todos os cômodos e prever quais móveis você possui irão servir no novo espaço. Se algum deles ficará sem lugar, você pode vende-lo ou doá-lo.

Se a opção for vender, reúna tudo o que julga que não irá precisar e anuncie entre amigos e parentes, depois, é possível fazer a venda de cada um dos objetos por internet. Há sites que oferecem serviços seguros de venda. Enquanto no Brasil não há as famosas vendas de garagem como nos Estados Unidos, esse é modo mais fácil de lucrar algum dinheiro com a mudança.

Se você quiser doar roupas, móveis e outros objetos, saiba dar a destinação correta. Algumas campanhas que auxiliam pessoas de baixa renda ou em situação de rua vão se sentir gratas com a doação. Pesquise, talvez em seu bairro haja alguma instituição que se ofereça até para ir buscar os donativos em sua casa.