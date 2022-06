Dicas para você alugar um apartamento

Esse tipo de minúcia deve estar bem clara no contrato de aluguel. Mas, se não for esse o caso e você ainda pretende fazer alguma modificação para que o novo apartamento fique com seu jeito, peça autorização. Preste muita atenção, você firmou o compromisso de devolver o imóvel do mesmo modo que você o encontrou, portanto, reformas apenas para fins estéticos em propriedades que não são suas não representam um bom investimento. O proprietário tem o direito de pedir para que você desfaça a mudança antes de entregar o apartamento. Mesmo com a autorização prévia dele, é possível que ele exerça esse direito que reza no contrato e você esteja obrigado a desfazer a obra mesmo assim.

Porém, se você percebeu a necessidade de algum reparo e esse dano não foi causado diretamente por você, há duas possibilidades; ou o proprietário depois de acionado pode fazer o reparo como ele preferir, indicando um profissional e pagando o serviço, ou ele pode deixar a cargo do inquilino. Nesse caso, o morador arcar com o custo do serviço e o reparo será descontado do aluguel. Porém, é bom deixar tudo bem claro e, se possível, registrado, para que não haja reclamações posteriores.

Caso o dano no apartamento seja causado pelo inquilino, ele deverá ser reparado por ele. Como por exemplo, acidentalmente, o inquilino quebra uma janela ou uma porta. Mesmo sem a intenção, o gasto com o reparo será apenas dele. Fique atento!