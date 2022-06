Saiba o que levar em conta ao comprar uma propriedade

Para fechar o negócio é preciso que as duas partes fechem um contrato legal. Nesse documento que deverá ser formalizado em um cartório, devem conter dados básicos do comprador e do vendedor, como nome completo, documentos, endereço, profissão e estado civil. O imóvel deverá ser descrito assim como consta na matrícula de registro de imóveis, com informações bem detalhadas do bem e também do entorno. As condições de pagamento também precisam estar descritas conforme combinado previamente, especificando as modalidades de pagamento bem como os modos que serão realizadas, como por exemplo, com cheque, com depósito bancário, à vista em dinheiro etc.

Documentos que atestem a idoneidade do comprador bem como a veracidade da propriedade do imóvel e a negativa de suas eventuais pendências com heranças e/ou divórcios devem ser anexados ao documento de compra.

Para defender os direitos de ambas as partes, é prudente inserir no contrato cláusulas que definam judicialmente penas por descumprimento. Isso vai deixar claro o que acontecerá caso alguma das partes venha a faltar com o compromisso ali assinado.

