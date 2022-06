6 ideias para decorar sua casa com madeira!

A decoração com madeira traz o aspecto rústico muito elegante, um verdadeiro mix de sofisticação com um pouco do estilo campestre. Mas o melhor, é que a madeira cai bem com tudo! Ou seja, é simples de deixar o ambiente harmonizado com objetos, móveis e revestimentos de madeira. Além dos pisos e móveis em madeira, já terem o o seu espaço garantido na decoração, uma das tendências fortes de decoração é o revestimento de paredes. A madeira se destaca entre os materiais que podem ser utilizados por ser um material altamente resistente, simples de manusear e de longa duração, além disso ela também ajuda a manter um clima agradável e um ar natural para a decoração. Existe uma série de estilos, cores e texturas para a decoração com madeira em revestimentos. Como exemplo, este ambiente assinado por Cristina Menezes Arquitetura, a madeira é incorporada em todos os elementos do espaço, trazendo ao ambiente um estilo único, diferenciado e moderno. Além da composição transformar o ambiente em um espaço extremamente aconchegante e natural.