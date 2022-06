Construindo uma casa incrível com materiais econômicos

O quarto da cabana nas montanhas teve suas paredes feitas com um material muito resistente denominado OSB. Este material é composto por uma série de tiras de madeiras prensadas e coladas com resina, formando extensas chapas . Por serem altamente rígidas e de baixo custo, as placas de OSB podem servir como estruturas, ou até mesmo comporem móveis, paredes, pilastras e escadas.