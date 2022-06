Dicas sem igual para limpar o couro

Durante a limpeza é comum e até esperado que alguns resquícios ou pequenos grãos de poeira e sujeira acabem entrando nas frestas dos móveis. Para tirá-los de lá, só um aspirador pode ajudar. Alguns aparelhos já possuem entre suas opções o bico especial para estofados, se não for esse seu caso, tente adaptar-se aos bicos disponíveis em seu aparelho. Lembre-se que eles não podem ter pontas pontiagudas ou fibras muito rígidas, pois isso pode marcar o couro e essas marcas são difíceis de tirar. Em casos mais graves, há o perigo de cortar ou lascar o material.

Preste atenção aos cantos de almofadas e cantinhos. Se possível, remova as peças e aspire bem todas as frestas. Mantenha uma rotina de limpeza com o aspirador de pó combinado à limpeza manual. A limpeza com aspirador deve ser o primeiro passo, só depois a limpeza com pano deve ser feita, para que você não fique levando a sujeira para outros lugares do móvel. Utilize esse método sempre que sentir necessidade, sempre que observar muitos detritos no móvel e sempre que for aplicar o hidratante.