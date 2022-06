O piso certo para cada ambiente

Já no quarto das crianças, a madeira e os laminados são muito comuns, pelo fato de serem aconchegantes e acolhedores, dando um ar caloroso e, portanto, confortável ao ambiente. Como são pisos quentes , as crianças podem andar descalças e se sentir à vontade para brincar, sentar, deitar no chão durante as horas de atividades lúdicas. Mas ainda há uma outra possibilidade bem interessante para esse espaço: os pisos de borracha, geralmente coloridos, que são um fator a mais de segurança para as crianças, já que amortiza as quedas. O fato de ser colorido faz desse piso um elemento decorativo do quarto, que vai muito bem com mobiliário claro e neutro. Para outras dicas sobre pisos, leia este artigo.