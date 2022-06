Inspire-se: 7 tipos de jardins para a frente de sua casa

Um jardim zen é, sobretudo, um local que precisa denotar serenidade, tranquilidade e paz. Por isso, a utilização de elementos decorativos com imagens de religiões orientais é muito comum neste tipo de decoração. Outra possibilidade muito interessante é a decoração do espaço com bonsais e outras espécies tradicionalmente encontradas no oriente. Para este projeto, a decoração do jardim zen trouxe uma imagem quase minimalista ao local. Optando por uma linda árvore que marca perfeitamente o espaço do jardim, o piso foi decorado com a presença de pedriscos brancos e em tons de bege. A separação dos pedriscos formando um caminho, deixou a decoração muito interessante para que as pessoas possam se sentir acolhidas no espaço.