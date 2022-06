Tradicional por fora, inovador por dentro!

Conhecendo os interiores vemos que o centro da casa possui um telhado inusitado com um formato de pirâmide. O teto de madeira foi preenchido com uma delicada iluminação em trilhos que promove um efeito alongador para a dimensão do teto. A pirâmide fechada abre no centro com uma claraboia que ilumina o centro da cozinha e sala de jantar. A madeira clara combinada com a pintura traz um frescor para o ambiente resultando em ambientes limpos e convidativos!