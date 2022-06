Este antes e depois vai te inspirar a renovar sua área de lazer!

A pérgola de madeira é um dos novos elementos acrescidos ao espaço, para torná-los mais funcional e confortável. A madeira empregada no pergolado, itaúba, é a mesma utilizada no deck do spa. A solução da pérgola resultou na ampliação da área útil do pavilhão, além de dar um toque rústico ao ambiente e ressaltar os traços contemporâneos. Ao fundo, podemos notar o recanto da leitura, um espaço dedicado ao descanso e relaxamento da família, com uma manta para os dias frios. As cortinas de linhão e peças do acervo particular da proprietária, como as almofadas combinadas com os trilhos e jogos americanos da mesa, agregam personalidade e dão um toque de requinte e romantismo ao ambiente.