7 dicas para decorar o jardim com uma fonte de água

A escolha do recipiente é fundamental para que sua fonte de água se destaque em meio a sua decoração. Para isto, pesquise com cuidado as opções existentes no mercado e conte sempre com a consultoria de um profissional paisagista. Internamente, em espaços específicos para a decoração de jardins, você poderá encontrar recipientes de tamanhos grandes, que poderão ser perfeitamente somados à decoração já existente. Um ótimo exemplo desta ideia é este lindo projeto desenvolvido pelo escritório MC3 Arquitetura, Paisagismo e Interiores, de Santo André (SP). Com a escolha de longos vasos com iluminação própria, a profissional decorou de forma perfeita o espaço que acolheu um belo jardim de inverno. A escolha por conjuntos em cores brancas ficou perfeita para que as plantas presentes pudessem se destacar ainda mais no ambiente.