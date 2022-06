Apê com DNA de loft

A suíte master caracteriza-se pelo requinte e qualidade dos materiais de acabamentos e do mobiliário, que realçam sua estética cosmopolita e a sensação de conforto e requinte. O aparador de madeira com acabamento em laca branca dá um toque de elegância, enquanto as luminárias dão um toque de extravagância e sofisticação ao ambiente. A veneziana de madeira, na cor marrom, dialoga com o piso e ressalta a sensação de aconchego, agregando funcionalidade e conforto ao dormitório.