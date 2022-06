Como escolher as telhas certas para a sua casa

Um novo lar é inspiração. Pensar no quanto este novo lar será esteticamente bonito e estruturalmente perfeito consome boa parte do nosso tempo. No entanto, para isto, é preciso saber definir as principais etapas desta nova conquista. Um erro muito comum é antecipar o planejamento da fachada antes da cobertura. Isto pode incorrer em problemas estruturais que farão os seus gastos se elevarem ao final do projeto. Ao contrário do que é comumente pensando, é necessário pensar primeiro na estrutura do telhado de sua casa.

Pesquisar o tipo de telhado que fará parte de sua cobertura é essencial. Seja por questões estéticas ou estruturais, é necessário sempre contar com a consultoria de um arquiteto ou telhadista para que a escolha seja a melhor possível. Neste ponto é necessário estar atento ao modelo de telha preferida para que questões como inclinação e variações climáticas a quais ficarão submetidas as telhas. Além disto, questões como cor e absorção de umidade são essenciais a serem atentadas durante a escolha.

Entre as principais questões citadas, a inclinação do telhado é, sem dúvidas a principal delas. É partindo deste ponto de planejamento que você definirá a estrutura de sua casa. Cada telha tem as informações específicas quanto a esta inclinação a qual deverá ser estruturada na casa. Seguir corretamente estas informações é primordial para manter sua casa em perfeitas condições, evitando que as telhas voem com fortes vendavais ou ainda, que acumulem umidade no teto do lar. No ato de compra, confira também se as telhas mantêm a certificação ABNT, que define normas técnicas específicas para a produção deste tipo de material. Além disto, lembre-se de que ao escolher a telha, a estrutura definida deverá facilitar a fixação das bordas, pois isto é fundamental para que toda a estrutura do telhado seja comprometida, como é o caso de telhas de cerâmica que, se houver movimento em uma de suas bordas, todo o telhado acaba tendo sua estrutura comprometida.

Agora que você já sabe de informações fundamentais para que a melhor escolha de telhas seja feita antes de começar a sua construção ou reforma, é hora se seguirmos em frente para falarmos um pouco mais sobre os tipos de telhas mais populares. Atente-se às informações e aproveite a estas dicas para que a sua escolha seja a melhor possível. Com isto, temos a certeza de que o seu lar ficará incrivelmente perfeito no final da obra.

Venha conosco e aproveite as dicas!