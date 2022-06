Como deixar a casa perfeita antes de viajar

Viajar é sempre uma alegria. Poder levantar as malas e sair pela estrada rumo ao destino sonhado e planejado é sempre uma sensação que dá um friozinho bom na barriga e só faz bem. Afinal, é cientificamente comprovado que as pessoas são mais felizes quando acumulam experiências, e não coisas. Quando sentimos toda a euforia pela proximidade em partir para mais uma aventura, podemos deixar de lado alguns cuidados essenciais. E não estamos falando de itens que você estará levando nas malas, mas sim, de coisas que estará deixando para trás: sua casa, seus pets, seus móveis e todas as coisas que estão no seu lar. E é os voltando para esta atenção que partiremos juntos para mais um artigo com dicas para o seu lar.

Em momentos de extrema empolgação, como os que antecedem a uma viagem, é preciso vigiar as atenções para que tudo esteja em perfeitas condições para quando você voltar. Fazer um check-list na casa tornará a sua viagem ainda mais tranquila e prazerosa. Embora esta pareça ser uma tarefa básica e comum a todas as pessoas, é normal que sempre fique algo para trás. Por isso, a nossa primeira dica antes de sair para seu destino, é que você anote em uma folha ou no computador todas as coisas que deve checar na casa antes de trancar a porta por um longo período – cuidados rotineiros que deverão ser programados em sua ausência.

Para ajudar com outras dicas básicas, mas imprescindíveis, trouxemos uma listagem que será ótima para servir como conferência no lar. Coisas que você, ainda que já tenha pensado nelas, acaba correndo o risco de deixar para trás sem conferir. Por isso, convidamos você a pegar o seu bloco de notas e listar todas estas dicas básicas antes mesmo de arrumar as malas. Temos certeza que, com esses cuidados, sua viagem terá tudo para ser perfeita em todos os sentidos e, assim, quando voltar, você poder decorar o seu lar com todas as boas lembranças que trouxer de sua empreitada.

Venha conosco e aproveite!