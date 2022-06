Apê com design conceitual

Neste projeto conceitual, cada ambiente, apesar do estilo clássico que dá unidade ao projeto, possui uma personalidade própria. Neste sentido, as cores desempenham um papel essencial, dando identidade a cada ambiente. O destaque do ambiente é o armário de madeira, pintado de verde, cujo vazio central foi convertido em um pequeno escritório. O piso de madeira, original, na cor preta, foi preservado e dialoga com a porta de madeira realçando a sensação de aconchego e a elegância do ambiente. Outro destaque do ambiente é a cadeira de madeira, uma peça clássica do design, assinada pelo consagrado Sergio Rodrigues.