10 cozinhas rústicas para nos deixar enlouquecidos

A madeira conquista. Em aspecto bruto, de demolição ou com tratamento especial. A transformação que a madeira traz é cheia de personalidade e contribui para um ambiente com visual mais leve. Sua utilização pode ser em vários móveis e em detalhes da decoração para enriquecer o ambiente. Sendo facilmente possível decorar cômodos e casas inteiras apenas utilizando a madeira maciça e pela qualidade que estes móveis ganham quando feitos neste material, a madeira é uma das melhores formas de ter uma decoração que irá longos períodos atravessando gerações familiares.

A decoração rústica tem como ponto inicial explorar a simplicidade da madeira e dos elementos do campo para que o lar ganhe elementos da natureza para o dia a dia. Possível investir em decorações industriais, campestres, modernas e quase todas as outras, a soma da madeira no lar só enrique mais as opções possíveis.

Variando em opções que podem ser trabalhadas desde os móveis mais antigos aos mais modernos, a roupagem que a madeira dá, pintada a verniz ou com tintas coloridas, vai certamente de encontro a muitos estilos e preferências. Elementos secundários como puxadores também embelezam ainda mais as peças. E como o nosso tema de hoje são os armários de cozinha, você encontrará opções para instalar no chão ou nas paredes sempre utilizando o espaço disponível e, claro, servindo como elemento fundamental para organizar os utensílios da sua cozinha.

Venha conosco neste Livro de Ideias e veja os modelos separados especialmente para você. Se você está na fase de reposição ou compra de mobílias, irá se inspirar para trazer uma identidade mais leve ao ambiente. Se você está pensando em troca de móveis, irá certamente ter bons insights para que alcance um resultado perfeito nas reformas. Aproveite!