Piso vinílico: onde utilizar?

O piso de vinil é geralmente considerado um material altamente durável que, se for instalado devidamente, pode durar entre dez e vinte anos. No entanto, a qualidade do material que você está comprando e a maneira como ele foi fabricado vão determinar a quantidade de tempo que ele vai durar. Os pisos em vinil são muitas vezes resistentes aos danos causados por arranhões e riscos. O vinil nunca vai ficar gelado no inverno e é geralmente macio. Algumas folhas de vinil e telhas têm uma camada acolchoada que pode fazer do seu ambiente ainda mais agradável.