Coisas incríveis que você pode fazer com argila!

A argila é um material versátil que além de ser utilizado na construção e na arquitetura, possui propriedades medicinais e estéticos. Suas principais funções são a desintoxicação e a tonificação do organismo. O projeto da Sommerhuber para o spa de tratamentos com argila, alinhou os tons terrosos dos produtos com a cor e o design mais orgânico do pequeno compartimento, proporcionando relaxamento para quem faz o tratamento. Em sua casa, detalhes como velas e aromas podem transformar um cômodo em spa privado. Existem diversos tipos de argila: branca, amarela, vermelha, cinzenta e outras. A cor determina os componente minerais, as propriedades específicas e benefícios de cada argila.