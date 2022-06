Dicas para decorar um espaço para yoga e meditação

Muita gente adoraria ter um espaço em casa para fazer yoga, meditação ou simplesmente relaxamento. Todos sabem dos benefícios que essas atividades trazem à saúde, equilibrando espírito, mente e corpo. O yoga, por exemplo, ajuda a conquistar e manter uma boa saúde; alivia doenças respiratórias e dores nas costas; auxilia na perda de peso e nas desordens do aparelho digestivo; melhora o sistema cardiovascular, o funcionamento das glândulas endócrinas e pode ser utilizada como terapia de apoio para inúmeras enfermidades. Também beneficia o sistema nervoso e o cérebro. Além disso, alivia ou elimina gradativamente problemas físicos originários de causas psíquicas (doenças psicossomáticas) e possibilita sensível melhora da condição estética e definição corporal, sem aumento de volume de massa muscular. Também é excelente para o primoramento do intelecto, concentração e memória, melhora e reforça a auto-estima, a auto-imagem e a força de vontade, melhora a forma de nos relacionarmos conosco, com os outros e com o mundo, proporciona alívio de estresse, possibilita entrarmos em contato com a real expressão de nosso potencial latente e, por fim, proporciona auto-conhecimento e paz interior. Nada mal , não?

Já a meditação, como o yoga, previne o estresse futuro e libera o estresse acumulado no sistema. Fisicamente, abaixa a pressão sanguínea; abaixa os níveis do lactato sanguíneo, reduzindo a ansiedade; diminui qualquer tensão relacionada com a dor, como dores de cabeça, úlcera, insônia, dores musculares e problemas nas articulações; aumenta a produção de serotonina, melhorando o humor e o comportamento; e melhora o sistema imunológico. Entre os benefícios mentais estão a diminuição da ansiedade; o aumento da estabilidade emocional; o aumento da criatividade; o aumento da alegria; o desenvolvimento da intuição; o ganho de mais clareza e paz na mente; o aguçamento da mente através do ganho de foco e a sua expansão por meio do relaxamento. Também só coisa boa.

Por isso, usar um espaço vazio que se tem em casa para uma sala de yoga e meditação pode ser uma decisão muito saudável. Mas como preparar e decorar essa sala ou quarto especial? É preciso dar atenção a detalhes como ventilação, luz natural, luz artificial, tipo de piso, tipo de colchonete, presença de plantas, escolha de um mobiliário essencial e decoração que traga serenidade. Acompanhe as nossas dicas e monte o seu cantinho da saúde.