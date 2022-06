7 dicas para revestir a azulejo um pequeno banheiro

Renovar é preciso. Renovar um ambiente é dar a ele uma nova forma de olharmos. É evitar o cansaço aparente que o mais do mesmo costuma nos trazer com o dia a dia. Um ambiente renovado, é capaz de resgatar o amor que sentimos pelo lar e, que com o passar do tempo, foi se perdendo pouco a pouco.

Quando pensamos em renovar um espaço de casa, muitas possibilidades nos cercam. A reconstrução de todo um espaço é a oportunidade de modelarmos de forma totalmente nova a decoração do ambiente. Com a reconstrução, podemos mudar toda a estrutura, trazendo algumas possibilidades que julgamos serem necessárias para uma transformação radical e completa no ambiente. O grande problema, neste caso, é o alto custo e logo período que uma reforma completa pode demandar. Já os pequenos ajustes em um ambiente, podem ser feitos aos poucos, com mudanças de curto período, que trabalham de uma forma gradual na mudança. Trocar uma peça ou outra de lugar, trocar as cores do ambiente ou outras pequenas particularidades não estruturais, podem ser feitas pouco a pouco por nós mesmos.

Uma das formas de mudar a aparência de um ambiente de forma gradual, é a escolha por um novo conjunto de azulejos que serão parte do ambiente. Esta mudança pode ser feita por você mesmo, desde que esteja com a supervisão e acompanhamento de um profissional. Lembre-se que, embora algumas atividades denotem facilidade, é preciso ter os cuidados e o acompanhamento especializado em todas as etapas. Estes cuidados são ainda mais essenciais quanto a compra e instalação de azulejos, já que isto demanda um investimento financeiro considerável e a instalação é feita com materiais que podem oferecer riscos à sua saúde.

Por isso, se você deseja trocar os azulejos do seu pequeno banheiro, a nossa sugestão é a de que, primeiramente você converse com um bom profissional, que pode ser encontrado aqui, no homify, e depois se atente para os equipamentos de segurança necessários, como o uso de óculos de proteção, luvas, capacete, calça e bota. Com estes equipamentos, você estará seguro de sofrer ferimentos com pedaços cortantes dos azulejos.

Tendo estes equipamentos em mãos, é horas de seguir em frente e promover por si mesmo uma mudança que, certamente, deixará o seu banheiro ainda mais lindo e você sentirá ainda mais orgulho por ter no lar, uma instalação feita por si mesmo.

Aproveite nossas dicas e vamos em frente!