Riqueza de detalhes em um apartamento encantador!

Chegando nas áreas mais privativas do apartamento, entramos agora no quarto do menino, um espaço pensado no intuito de criar uma atmosfera alegre e vibrante, que celebra a infância. Com temas de carrinhos, as cores e estampas protagonizam neste quarto. Vermelho, azul, verde, amarelo, em tonalidades vivas e pastéis, formam um mosaico no estilo patchwork aplicado sobre a parede.

Incrementando a cena, vemos um lustre divertido em lâmpadas com pendentes coloridos, que se sobrepõe à caminha de criança. Neste móvel super diferente, encontramos outra solução divertida, onde a cama é acessada através de uma escada em gavetas, que forma junto à parede também um painel. Agora veremos o outro lado do quarto…