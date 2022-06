Como usar o smartphone a favor em uma casa inteligente

Que a popularização da tecnologia trouxe grandes benefícios, ninguém duvida. Atualmente, ter todo o tipo de tecnologia em mãos é mais barato e prático do que poderíamos imaginar há 20 ou 30 anos. E o responsável por facilitar nossas vida tecnologicamente, sem dúvidas, é o smartphone.

Mais do que úteis, os smartphones viraram itens necessários para o dia a dia de todas as pessoas. Profissionalmente, estes aparelhos trazem grandes facilidades, como o recebimento e envio de e-mails, conferência de planilhas e comunicação instantânea sem grandes custos com o uso de aplicativos para mensagens de texto. Esta facilidade também é incrivelmente útil para o uso de serviços públicos, como conferências de horários para o transporte urbano, check-in em voos e agendamento de viagens. E, com tantas facilidades assim, não poderíamos deixar de citar as facilidades que este pequeno aparelho pode trazer na rotina do nosso lar.

No lar, o uso de smartphones vem sendo cada vez mais associado ao uso da automação de nosso lar. A automação é a forma de controlar os equipamentos eletrônicos de nossa casa de forma inteligente. Ou seja, com a automação, é possível controlar praticamente qualquer aparelho eletrônico de sua casa utilizando apenas o seu smartphone. Este controle é possível principalmente quando a decoração de seu lar possui peças decorativas que integram todos os aparelhos com o uso do Wi-Fi. Para facilitar este controle, já existem diversos tipos de aplicativos voltados para o controle de iluminação, som, TV, computadores e quaisquer outros objetos inteligentes em seu lar.

Para que você possa utilizar o seu smartphone com segurança e praticidade em qualquer ambiente, trouxemos algumas dicas que poderão ser ótimas para facilitar o seu dia a dia. São dicas de organização, segurança e praticidade que, certamente, poderão ser utilizadas amplamente no seu lar.

Por isso, venha conosco, confira algumas ótimas dicas e veja o quanto você pode fazer do seu lar inteligente apenas utilizando a tecnologia que está na palma de sua mão!