Pequeno apartamento esbanja estilo!

O mobiliário confortável e de cor clara, na sala de estar, faze com que ela pareça ainda maior do que é. Suas peças também servem como um verdadeiro convite ao relaxamento e bem estar. A parede texturizada branca adiciona profundidade e interesse para o ambiente. E o espelho grande, fixado na outra extremidade, aumenta a sensação de amplitude.

Uma poltrona confortável com um apoio para os pés, foi posicionada perto das grandes janelas de vidro, de modo que um hóspede possa desfrutar de boas e também admirar a vista do lado de fora. As próprias janelas, permitem que haja abundância de luz solar nesta sala durante o dia. Um número de vasos ornamentais e artefatos refletem o gosto estético do proprietário.