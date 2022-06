Dicas para deixar aconchegante o seu banheiro pequeno

Nenhum banheiro, grande ou pequeno, pode ser aconchegante se não for perfeitamente limpo e organizado. Bagunça e sujeira não combinam com beleza e, menos ainda, com aconchego. Então, a regra número 1 é tentar manter seu banheiro limpo e organizado, sem excessos, sem toalhas e roupas jogadas pelo chão, com todos os cantinhos livres de mofo e umidade, um perfume de frescor e limpeza pelo ar que convida a pessoa a entrar e utilizar o espaço na certeza de que ele é totalmente higiênico. Assim, trie as coisas que você mantêm no banheiro e só deixe aquilo que for absolutamente necessário. Lave o banheiro inteiro todas as semanas e, todos os dias, mantenha a pia e o espelho limpos, varra e passe um pano úmido, mas deixando o chão seco. Só isso já vai melhorar muito a aparência do seu banheiro pequeno.