Casa de praia perfeita para descansar!

Ainda no lado externo da casa sob a varanda em estrutura de madeira com acabamento simples, rústico e charmoso, uma mesa no estilo piquenique compõe a espaço e a decoração. Com um banco rústico de madeira e cadeiras brancas no estilo campestre, esta mesa também pode funcionar perfeitamente para o café da manhã ou churrasco após um banho de mar. No fundo, uma pia com bancada em tijolinhos aparentes dá apoio ao espaço. E, é claro, a vegetação sempre presente, transformando as áreas em espaços ainda mais gostosos e reservados.