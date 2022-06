Cobertura charmosa e capa de revista!

As coberturas são o melhor recurso para combater as altas temperaturas da cidade. Seu grande terraço se oferece como um lugar perfeito para se estar ao ar livre sem perder a privacidade. Embora esteja numa cidade grande, neste caso Barcelona, este apartamento é um lar perfeito com cara de casa no meio de um centro urbano, sem querer abrir mão da tranquilidade.

Apesar das vistas para o exterior serem espetaculares, a verdade é que as paisagens interiores deste projeto são um escândalo. E este apartamento foi projetado com extremo bom gosto, tentando buscar a máxima simplicidade para garantir um ambiente confortável e descontraído. Em seguida percorreremos algumas fotos para conhecer melhor o espaço. Um projeto do escritório Estudioitales.