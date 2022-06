Viajando pela Europa: cinco casas rurais em cinco países

Férias não significam apenas praia, mas também zonas rurais. Se existe um sítio onde é fácil desligar do mundo, esse local só pode ser rodeado de árvores e ar fresco. Com esse objetivo, convidamos os nossos leitores a realizarem um passeio através de cinco países europeus. Não tencionamos visitar as suas praias, nem tampouco discorrer sobre capitais cosmopolitas. Em vez disso, vamos procurar cantos agradáveis no meio da natureza: casas rurais que nos demonstram que o luxo e conforto não precisam de estar em desarmonia com o rústico.