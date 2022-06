7 segredos para ter um terraço sensacional!

A decoração do terraço deve ter a sua personalidade. Visto que é um espaço de lazer, este ambiente deve ser mais livre e possuir uma decoração que favoreça o conforto e que possua leveza. As almofadas e elementos decorativos, podem ser de cores mais fortes e vibrantes para contrastar com a decoração com mobiliários nos tons mais suaves, use acessórios e elementos naturais como, velas, cachepôs em palha para as plantas, mesinhas de canto com toque rústico, acessórios em vime ou madeira desgastada, fazem um ambiente mais descontraídos e com ares naturais. Este terraço é um projeto assinado pelos arquitetos Antônio Ferreira Jr e Márcio Celso Bernardes.