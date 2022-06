Home Staging: veja o que é e aprenda a fazer!

Quando pretendemos vender uma casa, a primeira coisa que pensamos é: como a deixaremos o imóvel mais interessante para os possíveis compradores? Em alguns pontos, a reforma é mais do que necessária para valorizar esteticamente o imóvel. No entanto, por dificuldades financeiras, nem sempre é possível dar à casa todas as reformas necessárias para o embelezamento do lar. E para ajudar na valorização da sua casa sem que seja necessário altos investimentos em reforma, é que surgiu o home staging.

O home staging é um serviço que tem a função de deixar o imóvel mais atraente utilizando a mobília já existente no local. Diferente da decoração de interiores, que busca personalizar o imóvel com as características do proprietário, o home staging busca exatamente o contrário, ou seja, despersonificar a decoração do local, utilizando os móveis já utilizados para criar um cenário mais vendedor.

Prática muito procurada para as vendas de imóveis nos Estados Unidos, o home staging cria um ambiente vendedor, redecorando o imóvel para deixá-lo mais atraente. Este tipo de serviço é muito interessante, principalmente quando temos de vender uma casa quando ainda moramos no local.

No home stagin, a criação de um novo cenário na decoração tira de espaços visíveis algumas peças pessoais, como porta-retratos e outros objetos que têm identificação do atual vendedor. Esta medida é necessária para que os compradores que visitem o espaço não sintam qualquer tipo de rejeição ao notar detalhes que possam deixar na lembrança o uso dos antigos proprietários. Nos Estados Unidos esta prática vem sendo amplamente adotada com sucesso. Pesquisas do mercado imobiliário americano apontam a redução de até 78% no tempo de espera para a venda do imóvel, sendo que, de cada 10 casas vendidas em território americano, 8 optam pelos serviços de home staging.

Econômico e com um ótimo retorno, o home staging certamente não irá demorar muito tempo até que se popularize amplamente no Brasil, principalmente em tempos onde a crise nos afeta e as possibilidades de aplicar grandes reformas são mais difíceis.

Abaixo você poderá ver algumas boas dicas de ambientes redecorados, que mostram o quanto este serviço pode ser interessante para que a venda da sua casa seja mais rápida. Venha conosco, aproveite nossas dicas e pense em todas as boas alternativas que esta prática poderá trazer à venda do seu imóvel!