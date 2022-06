Conheça os estilos de casas em alta

No Brasil, a arquitetura colonial é definida como aquela realizada no território nacional desde 1500, ano do descobrimento pelos portugueses, até a independência, em 1822. Durante o período colonial, os colonizadores importaram as correntes estilísticas da Europa à colônia, adaptando-as às condições materiais e socioeconômicas locais. Encontram-se no país edifícios coloniais com traços arquitetônicos renascentistas, maneiristas, barrocos, rococós e neoclássicos, mas a transição entre os estilos se realizou de maneira progressiva ao longo dos séculos e a classificação dos períodos e estilos artísticos do Brasil colonial é motivo de debate entre os especialistas. As casas coloniais eram construídas para oferecer um ambiente muito acolhedor para toda família, com sala de estar e sala de jantar na parte da frente, quartos e cozinha no fundo do imóvel. Outra característica marcante dessas casas era sua fachada com colunas na frente da entrada, janelas com persianas e telhados amplos, que permitiam o escoamento da água da chuva em várias direções. Aliás, uma das características mais clássicas de uma fachada de casa colonial é o formato dos telhados, que lembra muito os grandes casarões antigos, e possuem diversas faces para deixar toda água escoar com mais facilidade.