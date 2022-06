Como construir um jardim ecológico!

A saúde e vivacidade de um jardim e as suas flores e plantas podem depender de vários factores, para além das quantidades exactas de água e sol. Para ter um jardim realmente verde e bem cuidado, escolha plantas nativas, seja criterioso com os materiais, use a água com moderação e combata as pragas com fórmulas naturais, com soluções fáceis de preparar e que não agridem o meio ambiente. Umas da técnicas conhecidas de preservação natural do jardim é o mulching que implica a aplicação de uma camada protectora de material orgânico sobre o solo com o intuito de preservar a humidade da terra, prevenir o crescimento de ervas daninhas e assegurar a vitalidade dos nutrientes do solo. Os compostos orgânicos mais utilizados incluem raspas de madeira, folhas, grama cortada, palha e até papel de jornal triturado.