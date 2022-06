Coifa, exaustor ou depurador de ar: veja qual escolher!

Poucas atividades são mais prazerosas no lar, do que o ato de cozinhar. Poder ficar totalmente confortável em meio aos utensílios e livros de receitas é quase uma terapia, afinal, cozinhar é esquecer um pouco dos problemas. No entanto, um dos problemas em cozinhar está justamente no momento de utilizar o fogão. Com a queima de gordura, é normal que toda a cozinha sofra com o cheiro enjoativo do óleo e, pior, fique totalmente engordurada.

Para evitar este estresse com uma atividade que deveria ser apenas prazerosa, a instalação de equipamentos para a purificação do ar na cozinha e, consequentemente, que evitam a sujeira com gordura, é fundamental. Para isto, uma ótima opção é a utilização de equipamentos como coifas, exaustores e depuradores de ar. O problema, é que muitos destes equipamentos ainda são desconhecidos pela maioria das pessoas. Com esse desconhecimento, entrar em uma loja e escolher o produto que melhor atende as necessidades, acaba sendo uma tarefa mais difícil.

Com a intenção de ajudar em sua busca pelo produto correto que irá manter a limpeza de sua cozinha mesmo com litros de óleo sendo esquentados, trouxemos a você um pequeno guia sobre as principais características, diferenças, e, ainda, os prós e contras dos produtos que poderão manter a cozinha sempre agradável. Assim, pretendemos ajudar em suas dúvidas iniciais e básicas para que a sua escolha para uma coifa, exaustor ou depurador de ar seja a mais correta o possível.

Por isso, siga junto conosco e aproveite para conferir algumas ideias incríveis de projetos lindíssimos desenvolvidos por nossos profissionais ao redor do mundo. Aproveite esta carona, venha junto conosco e aproveite as inspirações em sua cozinha!