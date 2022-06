Como decorar um jardim com pedras

Deixar a beleza do jardim ainda mais aparente irá fazer você ficar ainda mais apaixonada por este pequeno espaço no lar. Para ajudar a começar, você pode seguir estas pequenas ideias. Antes de tudo, é preciso ter em mente o tamanho disponível do espaço. Após isto, defina suas escolhas pessoais para as cores e formatos de pedras. Uma dica importante é a de que você utilize pedras com tamanhos semelhantes, ainda que de diferentes tipos. Isto dará um efeito incrível ao espaço. Após isto, separe algumas pedras e, com elas, desenhe algumas linhas divisórias no jardim. Preencha os espaços com os tipos de pedras escolhidos.

Um bom exemplo é este lindo jardim decorado com pedras, projetado pela paisagista Junia Lobo, de Belo Horizonte (MG). Com a escolha de pedras em formatos diferentes, optando por cores claras, ela desenhou o jardim com linhas curvas, separando precisamente as espécies de plantas do local. Para complementar a decoração com pedras, a ideia foi a utilização de três rochas em tamanhos maiores, trazendo ainda mais personalidade ao espaço. O resultado foi lindo!