Como seu apartamento pode te ajudar a emagrecer!

As temperaturas mais baixas forçam o organismo a trabalhar mais para manter a temperatura interna sempre na casa dos 35º C ou 36º C. Esse pequeno esforço do corpo faz com que o metabolismo trabalhe mais rápido, e por isso, a perda de peso seja acelerada. Se você conhece aquela sensação de fome no inverno, saiba que a razão é unicamente essa. Seu corpo pede mais comida pois está trabalhando um pouco mais.

Se você está tentando emagrecer, use esse artifício como aliado. Coloque dois graus a menos no ar condicionado e tente se acostumar com o friozinho a mais.