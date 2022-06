8 coisas que você deve jogar fora agora!

Para as mulheres, talvez essa seja a parte mais difícil da limpeza. Jogar fora a maquiagem vencida pode não ser um hábito entre as mulheres, mas essa prática se faz necessária pois esses produtos podem desencadear alergias e infecções gravíssimas. As maquiagens vencidas são agentes proliferadores de fungos e bactérias que podem colocar em risco a saúde.

Comida vencida então, nem se fala! São um veneno para a saúde de todos na casa. Comer comida fora do prazo de validade pode desencadear uma infecção alimentar e dependendo do caso, algumas pessoas podem ir parar no hospital. Preste muita atenção e vasculhe bem as prateleiras das geladeiras e armários.

Se você possui remédios que já usou e não vai usar mais e eles ainda estão no prazo de validade, doe em algum posto de saúde. Certamente alguém que não tem condições de comprar vai agradecer. Agora, se eles já passaram do vencimento, não pense que jogá-los no lixo ou no vaso sanitária vai solucionar seu problema. Todo medicamento é um produto químico, que se em contato com os lençóis freáticos ou solo podem ser agentes de contaminação. Para o descarte correto, muitas cidades no Brasil disponibilizando junto às farmácias ou postos de saúde coletores específicos para esse tipo de material. Procure em sua cidade onde há esses postos e faça o descarte consciente.