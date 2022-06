Eleja o material para o seu banheiro

Pouco usual no Brasil, o carpete inteiriço no banheiro é de uso comum em casas e apartamentos nos Estados Unidos e na Europa. Nesses países, o clima interfere diretamente nessa escolha, afinal, ninguém quer passar frio depois de sair do banho. Por aqui, essa ideia poderia ser usada em algumas regiões com clima igualmente frio. O carpete oferece maior conforto térmico e isolamento acústico. No inverno ele se tornar um aliado e traz economia de energia. Banheiros acarpetados por inteiro são muito mais confortáveis, pois seu revestimento permite além do conforto térmico, um toque macio aos pés, promovendo uma incrível sensação de relaxamento.

Se você busca o mesmo conforto, mas não está nem um pouco a fim de colocar um carpete inteiro no banheiro, é possível ter o mesmo resultado com tapetes menores. Procure as versões de carpetes mais absorvente e que podem ser lavados constantemente.