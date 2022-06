Dicas para as suas máquinas de lavar durarem mais

A borracha que reveste as portas, tampas e muitas vezes até as travas das máquinas de lavar também precisam de limpeza periódica para que se mantenham em perfeito estado. O sabão e água que podem ficar acumulados ali podem formar uma crosta e impedir que as portas se fechem com segurança. Em alguns modelos é possível remover essa peça e limpar com água e sabão neutro. Se isso não for possível em sua máquina de lavar roupas ou louças, você pode fazer o serviço utilizando um pincel e um pano úmido com uma solução de água e sabão. Depois da limpeza, seque bem todas as partes com um pano limpo e seco. Lembre-se de não deixar resíduos acumulados.