Como escolher os materiais de construção para sua casa

As paredes representam a sustentação da casa e também têm apelo estético. A importância da escolha certa para os materiais das paredes é fundamental para o sucesso da construção. Nessa fase, economia não representa comprar o material mais barato, essa escolha pode acarretar diversos problemas futuros. Alguém se lembra daquele famoso caso do Edifício Palace II, no Rio de Janeiro, que teve areia de praia utilizado em sua construção? Pois é, ninguém quer o mesmo fim para a sua obra. Certifique-se sobre a qualidade dos produtos que irá comprar.

Partindo do princípio, você precisa de alguns itens básicos, como tijolos, cal, cimento, areia e argamassa. Não se engane, há diversas diferenças entre eles. No caso de cal, areia e cimento, deve-se prestar atenção no manuseio desses produtos e também em sua pureza e armazenagem. A dica em relação a eles é sempre verificar antes da compra quais são os de maior qualidade e verificar junto à sua equipe a necessidade exata desses itens, para não haver desperdício.

Os tijolos podem interferir também na compra dos produtos citados acima. Os mais comuns são de cerâmica e concreto, e podem ser encontradas diversas variações entre esses dois tipos.

O primeiro passo é definir o tipo de construção e aí levar em consideração que depende de sua escolha, sua obra pode demorar mais ou menos, e tudo isso pode ser decisivo para o ganho de conforto termo acústico no ambiente.

Essa linda casa foi desenvolvida por Célia Orlandi por Ato em Arte.