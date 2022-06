Diga qual estilo prefere e te diremos quem és!

O estilo industrial tem como berço a cidade de Nova York, entre os anos 1960 e 1970. Nessa época, os espaços antes ocupados por fábricas começaram a ser comercializados para fins de moradia. Tentando preservar a história do lugar, e sem mexer muito no que o loft disponibilizava, os proprietários decidiram manter características como tijolos aparentes, concreto no piso e algumas vigas à mostra. Nesses amplos espaços, divisórias como estantes e biombos surgiram como solução. Porém, caso outras soluções, como tapetes e cores do piso fossem efetivas, melhor! A ideia de manter o espaço de moradia e de trabalho de modo integrado foi um dos atrativos que chamaram a atenção para esse tipo de loft na época. Ainda hoje, os que buscam locais nesse estilo preservam essa comodidade. Tendo como principais características a dinâmica, quem mora em um local com estilo industrial não costuma perder as oportunidades e quando elas chegam se agarram com unhas e dentes. Primando por uma casa bem decorada, com elementos vintage e coloridos, as pessoas que se encantam pelo industrial costumam escolher obras de arte, desenhos ou grafites bem grandes para combinar com as janelas amplas do local.