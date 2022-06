Tenha uma cozinha externa e cozinhe sem limites!

Sua cozinha externa vai ficar na varanda do apartamento, no quintal da casa ou será uma extensão da cozinha interna? Antes de começar a pensar no projeto é bom dimensionar o espaço disponível e rever se é possível executar a ideia original. Para construir uma cozinha externa, por menor que ela seja, é preciso levar em conta que deverá haver espaço para um fogão ou uma grelha, uma pia, e lugares para as pessoas se servirem e se sentarem. Antes de começar a organizar os utensílios e comprar os equipamentos, é bom conversar com um arquiteto para que nenhuma instalação saia errada. Não se esqueça que além do conforto do ambiente, imprescindível nesse espaço, a cozinha externa requer cuidados para com os detalhes de seu funcionamento. Seja a gás ou a lenha, tudo tem que estar em perfeito estado antes da estreia do espaço.